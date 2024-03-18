Делегация Конгресса бухарских евреев США и Канады побывала в Государственном комитете по работе с диаспорой

Делегация во главе с президентом Конгресса бухарских евреев США и Канады Борисом Кандовым встретилась с председателем Государственном комитете по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым. Радушно поприветствовав гостей, председатель комитета рассказал о диаспорской политике Азербайджанского государства, осуществляемых крупномасштабных проектах, выразил удовлетворение сотрудничеством с конгрессом, а также уверенность в продолжении нынешних связей на уровне стратегического сотрудничества.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, президент Конгресса бухарских евреев США и Канады Борис Кандов, руководитель Центра бухарских евреев США и Канады Леон Некталов и главный редактор газеты "Bukharian Times" Рафаэль Некталов, высоко оценив традиции мультикультурализма и толерантности Азербайджанского государства, подчеркнули, что дружественные, братские отношения между бухарскими евреями и азербайджанскими общинами за рубежом постоянно продолжаются, что обмен опытом станет еще более эффективным.

На встрече был подписан меморандум о сотрудничестве между Фондом поддержки азербайджанской диаспоры и Конгрессом бухарских евреев США и Канады.

По окончании встречи гостям были подарены книга "Любимые музыкальные произведения Гейдара Алиева" и ряд других пособий, изданные при поддержке фонда.

Напомним, что Конгресс бухарских евреев США и Канады объединяет более 100 культурных центров, образовательных, общинных и медиа учреждений.

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