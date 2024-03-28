Медобследование в рамках процедуры усыновления будет бесплатным

В Азербайджане внесены изменения в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию.

Как сообщает в четверг Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в "Перечень медицинских услуг, включенных в пакет услуг, и тарифы", вошло также обследование, требуемое в рамках процедуры усыновления. Таким образом, обследование в рамках этой процедуры будет бесплатным.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!