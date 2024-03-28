https://news.day.az/society/1647934.html Медобследование в рамках процедуры усыновления будет бесплатным
Медобследование в рамках процедуры усыновления будет бесплатным
В Азербайджане внесены изменения в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию.
Как сообщает в четверг Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, в "Перечень медицинских услуг, включенных в пакет услуг, и тарифы", вошло также обследование, требуемое в рамках процедуры усыновления. Таким образом, обследование в рамках этой процедуры будет бесплатным.
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