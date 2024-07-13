В Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

В городе Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МВД.

В результате проведенных мероприятий с 6 по 12 июля сотрудники полиции обнаружили и изъяли на территории города Ханкенди 9 автоматов, 2 пистолета, 4 винтовки, 8 гранат, 7 запалов, 7 штык-ножей, 28 магазинов, 602 патрона различного калибра и другие боеприпасы, а на территории села Беюк Галадареси города Шуша - 1 пулемет, 1 автомат, 1 пистолет и 1 винтовку.

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