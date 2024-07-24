Утверждены правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным транспортом".

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое решение.

Согласно решению, правила регулируют отношения, возникающие в связи с организацией и осуществлением перевозок пассажиров, груза и багажа железнодорожным транспортом в Азербайджане.

Так, в пригородном поезде дети до 7 лет будут перевозиться бесплатно в сопровождении взрослого пассажира, дети старше 7 лет - с оплатой проезда.

В межрайонном (междугородном) пассажирском поезде перевозка детей в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослого пассажира не допускается, при оформлении проездного документа без отдельного места в сопровождении взрослого пассажира один ребенок в возрасте до 5 лет будет перевозиться бесплатно.

Если детей 7 и 10 лет не сопровождают, представители перевозчика передадут их в полицию на ближайшем железнодорожном вокзале или на участке.

Кроме того, при возврате неиспользованного проездного документа (билета) в связи с задержкой пригородного поезда более чем на 20 минут или отменой его движения пассажир имеет право на возврат полной стоимости проезда. В таких случаях пассажир вправе дополнительно потребовать его перевозки очередным поездом до пункта назначения или поездом противоположного направления до начальной точки (обратно) при наличии свободного места.

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