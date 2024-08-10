В Баку поймали несовершеннолетних угонщиков

В Сураханском районе города Баку угнали автомобиль марки ВАЗ-2106.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, сотрудники 30-го отдела полиции Сураханского РУП по горячим следам задержали на территории района подозреваемых в угоне трех несовершеннолетних вместе с похищенным транспортным средством.

Ведется расследование.

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