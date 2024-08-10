https://news.day.az/society/1681123.html В Баку поймали несовершеннолетних угонщиков
В Баку поймали несовершеннолетних угонщиков
В Сураханском районе города Баку угнали автомобиль марки ВАЗ-2106.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, сотрудники 30-го отдела полиции Сураханского РУП по горячим следам задержали на территории района подозреваемых в угоне трех несовершеннолетних вместе с похищенным транспортным средством.
Ведется расследование.
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