В Азербайджане уточнен порядок выплат владельцам автомобилей, переданных на утилизацию

Транспортное средство должно быть снято с государственной регистрации в соответствующем порядке, прежде чем оно будет передано утилизатору, а затем зарегестрировано в системе на портале NVU.gov.az.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сообщил начальник отдела утилизации транспортных средств ОАО Təmiz Şəhər Мирза Лачинов во время медиатура, организованного на месте утилизации транспортных средств.

Он отметил, что этот портал предназначен для удобства пользователей.

"Затем занимается очередь в утилизаторе и устанавливается время. В назначенное время транспортное средство передается в утилизатор. После сдачи им выдается подтверждающий документ. Этот документ позволяет человеку выбрать один из двух вариантов по своему усмотрению. Если они хотят получить автомобиль местного производства, им предоставляется скидка или же они могут получить единовременную выплату в размере 70 процентов от соответствующей суммы скидки. В настоящее время подаются заявки на единовременные выплаты. В ближайшее время будет осуществлена выплата платежей. На основании этих обращений уже произведены единовременные выплаты более чем 10 гражданам.

Транспортные средства, переданные на утилизацию, не имеют экономической ценности, поскольку они превращаются в отходы. Суммы, соответственно, утверждены постановлением Кабинета министров. Согласно этой классификации, льгота была утверждена в размере 1500-2000 и 3000 манатов",- добавил он.