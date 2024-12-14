Незаконная продажа пиротехники в Гёйчайском районе

Сотрудники полиции Гёйчайского района задержали местного жителя Т.Гаибова, занимавшегося нелегальной продажей пиротехники.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе проведенных мероприятий у мужчины изъяли различные виды запрещенных пиротехнических изделий.

В отношении Т.Гаибова был составлен протокол по статье 442 Кодекса об административных проступках, которая предусматривает ответственность за продажу или изготовление товаров, запрещенных к реализации.