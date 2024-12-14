https://news.day.az/society/1715185.html Незаконная продажа пиротехники в Гёйчайском районе Сотрудники полиции Гёйчайского района задержали местного жителя Т.Гаибова, занимавшегося нелегальной продажей пиротехники. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе проведенных мероприятий у мужчины изъяли различные виды запрещенных пиротехнических изделий.
Незаконная продажа пиротехники в Гёйчайском районе
Сотрудники полиции Гёйчайского района задержали местного жителя Т.Гаибова, занимавшегося нелегальной продажей пиротехники.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе проведенных мероприятий у мужчины изъяли различные виды запрещенных пиротехнических изделий.
В отношении Т.Гаибова был составлен протокол по статье 442 Кодекса об административных проступках, которая предусматривает ответственность за продажу или изготовление товаров, запрещенных к реализации.
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