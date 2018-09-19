"Галатасарай" разгромил "Локомотив" в Лиге чемпионов - ВИДЕО

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов Галатасарай принимал Локомотив. Юрий Семин решил сыграть в три защитника, доверив место в старте Хеведесу. Хозяева с первых минут ринулись в атаку и достаточно быстро открыли счет - Родригес сместился с фланга в центр и пробил из-за пределов штрафной, а Гильерме выручить не смог. 1:0. Во второй половине тайма "железнодорожники" перехватили игровую инициативу, но так и не смогли распечатать владения Муслерыв, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

Во втором тайме Локомотив пытался сравнять счет, но в середине тайма Эрен Дердийок удвоил преимущество своей команды ударом со штрафного. 2:0. Под занавес встречи Ндиайе получил вторую желтую карточку, однако это гостям не помогло. А в компенсированное время Сельчук Инан уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар. 3:0. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу команды Терима.

Галатасарай - Локомотив 3:0

Голы: Родригес, 9, Дердийок, 67, Инан, 90+4 (с пенальти).

Галатасарай: Муслера - Линнес, Азиз, Донк, Нагатомо - Фернандо, Ндиайе - Акбаба, Бельханда (Майкон, 73), Родригес (Инан, 90+1) - Дердийок (Оньекуру, 82).

Локомотив: Гилерме - Игнатьев (Эдер, 69), Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Идову - Миранчук Ал. (Миранчук Ан., 86), Крыховяк, Денисов, Фернандеш - Фарфан.

Предупреждения: Ндиайе, Фернандо - Чорлука, Идову, Гилерме, Денисов.

Удаление: Ндиайе, 87 (повторное предупреждение).

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