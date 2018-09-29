"Галатасарай" перед Лигой чемпионов обыграл "Эрзурумспор" - ВИДЕО
29 сентября 2018 09:23 600
"Галатасарай" в 7-м туре чемпионата Турции обыграл "Эрзурумспор" - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Майкон на 74-й минуте, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Стамбульцы являются соперниками "Локомотива" по групповому турниру Лиги чемпионов. В первой игре "Галатасарай" обыграл железнодорожников со счетом 3:0. Матч в Москве состоится 28 ноября.
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