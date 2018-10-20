«Галатасарай» не сумел добиться победы в матче турецкой Суперлиги - ВИДЕО

В матче девятого тура чемпионата Турции "Галатасарай" на своём поле сыграл вничью с "Бурсаспором" со счётом 1:1, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Счёт был открыт в середине второго тайма, отличился Айтач Кара. Но через некоторое время положение уравнял Эрен Дердийок.

После этого матча "Галатасарай" сохранил лидерство в турнирной таблице турецкой Суперлиги, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. В следующем туре стамбульский клуб сыграет на выезде с "Йени Малатьяспор". Матч состоится 28 октября.

Напомним, "Галатасарай" является соперником московского "Локомотива" на групповом этапе Лиги чемпионов. В матче первого тура турки разгромили "железнодорожников" на своём поле со счётом 3:0. Ответный матч пройдёт в Москве 28 ноября.

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