Человечный поступок футболиста, которому позавидуют и взрослые - ВИДЕО
27 марта 2019 17:16 144
13-летний киргизский футболист и капитан турецкой команды "Галатасарай" U-14 Бекназ Алмазбеков в матче против сверстников из клуба "Истанбулспор" упал и случайно заработал пенальти. Когда судья назначила одиннадцатиметровый, спортсмены "Истанбулспора" подошли к ней и начали возмущаться несправедливостью. Однако женщина не стала менять свое решение. Бекназ решил поступить по совести и специально нанес удар мимо ворот, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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