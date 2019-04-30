Действующий чемпион Турции "Галатасарай" не смог обыграть "Коньяспор" в матче 30-го тура суперлиги - 0:0. В составе "Коньяспора" на замену вышел бывший нападающий "Крыльев Советов" Адис Яхович, как передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Благодаря потере очков "Галатасараем" единоличным лидером таблицы остался "Истанбул", цвета которого защищает защитник сборной России Федор Кудряшов.

В другой игре "Йени Малатьяспор" одолел "Касымпашу" со счетом 2:1. В составе победителя 90 минут отыграл экс-хавбек "Мордовии" Митчелл Дональд.

Чемпионат Турции

Суперлига

30-й тур

"Коньяспор" - "Галатасарай" - 0:0

"Йени Малатьяспор" - "Касымпаша" - 2:1 (1:0)

Голы: Бюйюк, 42 (1:0. Ялычн, 69 (2:0). Койта, 85 (2:1).

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