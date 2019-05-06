"Галатасарай" обыграл "Бешикташ" в стамбульском дерби, которое состоялось в рамках 31-го тура турецкой Суперлиги. Встреча прошла на стадионе "Али Сами Йен" в Стамбуле и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Галатасарая". Точными ударами отметились Анри Чуквуемека (44-я минута) и Фернандо (54), передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

Благодаря победе "Галатасарай" за 3 тура до конца вышел на первое место в таблице. У команды Фатиха Терима 63 очка, столько же у "Истанбула Башакшехира", но "Галатасарай" имеет преимущество по дополнительным показателям. "Бешикташ" (59 очков) занимает третью строку.

В следующем туре "Галатасарай" отправится в гости к "Ризеспору", "Истанбул Башакшехир" примет "Анкарагюджю", а "Бешикташ" сыграет дома против "Аланияспора".

Турция. Суперлига, 31-й тур

"Галатасарай" - "Бешикташ" - 2:0 (1:0)

Голы: Чуквуемека, 44 - 1:0; Фернандо, 54 - 2:0.

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