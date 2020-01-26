В Баку может быть проведен финал Лиги Чемпионов - ОФИЦИАЛЬНО

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Мамедов сделал заявление для журналистов на церемонии открытия Бакинской волонтерской программы Евро-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на Offsideplus.az, представитель федерации отметил, что они тесно сотрудничают с госорганами в связи с проведением в Баку матчей Евро-2020:

"Работа по проведению Евро-2020 в Баку уже началась. В настоящее время мы находимся на этапе организации. Зарегистрированы 2020 волонтеров. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2020 год "Годом волонтеров". Это стало большим подарком и мотивацией для волонтеров. Движение волонтеров в Азербайджане развивается вот уже много лет, и их число растет с каждым годом. Наша молодежь участвует в социальных проектах. Волонтеры начали готовиться к чемпионату Европы. Мы получили большой опыт от проведения финала Лиги Европы и применим его. Волонтерская поддержка на этих мероприятиях и соревнованиях отличная. И это очень важно для нас. Наша молодежь всегда с нами на спортивных мероприятиях в Азербайджане. Поэтому мы благодарим волонтеров от имени футбольной семьи", - сказал представитель АФФА.

Эльхан Мамедов также прокомментировал возможность проведения финала Лиги Чемпионов в Азербайджане:



"В будущем финал Лиги чемпионов может быть проведен в Баку. В последние годы Баку стал спортивным городом. В столице проводятся чемпионаты мира и Европы. Футбол также является крупнейшим и популярным видом спорта. Так почему бы не принять финал Лиги чемпионов?", - сказал Мамедов.