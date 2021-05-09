Лучший боксер мира отстоял три чемпионских пояса
Мексиканец Сауль Альварес, на данный момент являющийся лучшим боксером мира, отстоял три чемпионских пояса, одержав победу над британцем Билли Джо Сондерсом. Об этом сообщается в Twitter Всемирной боксерской организации (WBO), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Мексиканец выиграл у соперника техническим нокаутом в восьмом раунде. Таким образом, Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Super и завоевал пояс WBO в весовой категории до 76,2 килограмма.
Альварес на данный момент - лучший боксер в мире. Он возглавляет рейтинг статистического портала Boxrec и также считается лучшим по версии редакции The Athletic. На счету мексиканца теперь 56 побед при единственном поражении. Также два поединка с его участием завершились вничью.
В декабре 2020-го мексиканец удержал титулы в поединке с Каллумум Смитом. Тогда Альварес одержал победу решением судей.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре