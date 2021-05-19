Криштиану Роналду тайно вывез свои машины из Турина

Итальянские журналисты опубликовали любопытное видео. Криштиану Роналду по какой-то причине вывозит свои автомобили из Турина, передает Day.Az со ссылкой на football24.ru.

Футболист заказал грузовой автомобиль, дабы переместить свои машины. В прошлый раз эту процедуру Криштиану осуществлял, когда переходил в "Ювентус". Тогда машины Криштиану в Турине стали одним из сигналов будущего трансфера.

Предполагается, что португалец покинет клуб. В то же время варианты с "Реалом" и "Спортингом" не подтвердились.