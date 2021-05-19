https://news.day.az/sport/1343595.html Криштиану Роналду тайно вывез свои машины из Турина
Криштиану Роналду тайно вывез свои машины из Турина
Итальянские журналисты опубликовали любопытное видео. Криштиану Роналду по какой-то причине вывозит свои автомобили из Турина, передает Day.Az со ссылкой на football24.ru.
Футболист заказал грузовой автомобиль, дабы переместить свои машины. В прошлый раз эту процедуру Криштиану осуществлял, когда переходил в "Ювентус". Тогда машины Криштиану в Турине стали одним из сигналов будущего трансфера.
Предполагается, что португалец покинет клуб. В то же время варианты с "Реалом" и "Спортингом" не подтвердились.
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