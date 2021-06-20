https://news.day.az/sport/1354243.html Роналду установил очередной рекорд чемпионатов Европы
Роналду установил очередной рекорд чемпионатов Европы
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Капитан национальной команды стал первым футболистом в истории Евро, забившим по три мяча на трех разных первенствах континента. Нападающий забивал на чемпионатах Европы в 2012, 2016 и 2021 годах.
Роналду оформил дубль в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против сборной Венгрии (0:3), а также отличился в игре с командой Германии (2:4).
Форвард дебютировал за национальную команду в 2003 году. Всего он принял участие в 177 матчах, в которых забил 107 мячей.
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