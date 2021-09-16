Азербайджанский футболист помог своей команде победить в Турции

В 1-м дивизионе Турции прошли матчи пятого тура. 

Как передает Day.Az, нападающий сборной Азербайджана и турецкого клуба "Бурсаспор" Намик Алескеров сыграл в стартовом составе против гостей из команды "Самсунспор". Хозяева матча выиграла со счетом 4:1.

Алескеров, вышедший на поле на 61-й минуте, отметился двумя голевыми передачами.