https://news.day.az/sport/1380783.html Азербайджанский футболист помог своей команде победить в Турции - ВИДЕО
Азербайджанский футболист помог своей команде победить в Турции - ВИДЕО
В 1-м дивизионе Турции прошли матчи пятого тура.
Как передает Day.Az, нападающий сборной Азербайджана и турецкого клуба "Бурсаспор" Намик Алескеров сыграл в стартовом составе против гостей из команды "Самсунспор". Хозяева матча выиграла со счетом 4:1.
Алескеров, вышедший на поле на 61-й минуте, отметился двумя голевыми передачами.
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