Экс-главу «Формулы-1» обвиняют в налоговом мошенничестве

Британский бизнесмен Берни Экклстоун обвиняется в уклонении от уплаты налогов с суммы в 400 млн фунтов стерлингов. Королевский окружной суд назначил дату заседания на осень 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Экклстоун, который на протяжении почти 45 лет был, по сути, главой и владельцем чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1", обвиняется в налоговом мошенничестве на сумму в 400 млн фунтов.

Британские налоговики считают, что именно такую сумму он вывел в трастовую компанию в Сингапуре, не выплатив с нее налоги в казну.

История, якобы, произошла в период с 2013 по 2016 год, когда бизнесмен еще был главой "Ф-1". Теперь отошедшего от автомобильных дел 92-летнего миллиардера вызывают в суд, который состоится 9 октября 2023 года.

Экклстоун не признает свою вину. Он отказывается от самого факта нарушения, сообщив на первом судебном заседании, что у него имеется лишь одна трастовая компания, которую он организовал, чтобы поддержать трех своих дочерей, и которая не имеет отношения к Сингапуру.