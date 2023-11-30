Верю, что на чемпионате Европы покажу хороший результат

Верю, что на предстоящем чемпионате Европы по спортивной гимнастике покажу хороший результат.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об сказал журналистам азербайджанский гимнаст Расул Ахмедзаде, который принимает участие в проходящем во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики 28-ом чемпионате Азербайджана и открытом первенстве Баку по мужской спортивной гимнастике.

"Верю в себя и в свои силы, подготовился к соревнованиям хорошо, постараюсь продемонстрировать все свои навыки, которые наработал за время усиленных тренировок", - подчеркнул воспитанник Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике.

Говоря о планах на следующий год, Расул Ахмедзаде отметил, что в апреле 2024 года состоится чемпионат Европы, где он испытает свои силы.

"На чемпионате испытаю свои силы как по отдельным видам, так и в многоборье. Верю, что покажу хороший результат. Также в следующем году пройдут Кубки мира по спортивной гимнастике, в которых я приму участие", - добавил спортсмен.

Напомним, с 30 ноября по первое декабря 2023 года во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку проходят соревнования 28-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайте, Культурный центр "Зиря", а также спортивное отделение в Балакене.

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