Олимпиаду в Париже назвали низкопробной
Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко высказался об открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит KP.RU.
Он отметил, что во Франции сейчас происходит "некрасивая история".
"Но я надеюсь, что люди увидят творящийся абсурд и поймут, насколько это все низкопробно и не массово", - добавил Лещенко.
Ранее появившийся голым на церемонии открытия Олимпиады в Париже актер Филипп Катерин принес извинения зрителям, которых мог обидеть его образ. Актер, чей вид возмутил многих зрителей мероприятия, исполнял роль древнегреческого бога Диониса, будучи окрашенным в синий цвет.
Отметим, что зрители церемонии закрытия Олимпийских игр - 2024 в Париже освистали президента Франции Эммануэля Макрона.
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