Олимпиаду в Париже назвали низкопробной

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко высказался об открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит KP.RU.

Он отметил, что во Франции сейчас происходит "некрасивая история".

"Но я надеюсь, что люди увидят творящийся абсурд и поймут, насколько это все низкопробно и не массово", - добавил Лещенко.

Ранее появившийся голым на церемонии открытия Олимпиады в Париже актер Филипп Катерин принес извинения зрителям, которых мог обидеть его образ. Актер, чей вид возмутил многих зрителей мероприятия, исполнял роль древнегреческого бога Диониса, будучи окрашенным в синий цвет.

Отметим, что зрители церемонии закрытия Олимпийских игр - 2024 в Париже освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!