Лэмпард в Чемпионшипе?

Фрэнк Лэмпард, бывший игрок сборной Англии и "Челси", может возобновить тренерскую деятельность.

Как сообщает İdman.biz, специалист, который некоторое время был безработным, начал переговоры с "Ковентри".

Руководство клуба, который на данный момент находится без главного тренера, хочет видеть Лэмпарда на этой должности. После отставки Марка Робинса, который тренировал команду почти восемь лет, главным кандидатом на этот пост является бывший игрок "Челси".

Отметим, что "Ковентри" занимает 17-е место в турнирной таблице.