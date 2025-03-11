Назван главный претендент на Кубок Стэнли в сезоне-2024/2025

The Athletic назвал главного претендента на Кубок Стэнли в сезоне-2024/2025.

Как передает Day.Az, рейтинг приводится на сайте издания.

Возглавляет список действующий обладатель трофея "Флорида Пантерс". Шансы команды, за которую выступают российские голкипер Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, оцениваются в 15 процентов.

На второй строчке оказался "Даллас Старс" с форвардом Евгением Дадоновым и защитником Ильей Любушкиным (13 процентов). Третью строчку занял "Эдмонтон Ойлерс" с нападающим Василием Подколзиным (12 процентов).

Лидер регулярного чемпионата в Западной конференции "Виннипег Джетс", за который выступает форвард Владислав Наместников, занял четвертую строчку с 9 процентами. Лидер Востока "Вашингтон Кэпиталс" с капитаном Александром Овечкиным и защитником Александром Алексеевым с 5 процентами стал десятым.

В сезоне-2023/2024 "Флорида" в финальной серии победила "Эдмонтон" со счетом 4-3.