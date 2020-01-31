C участием общественного объединения IDEA, Всемирного Фонда дикой природы, азербайджанского орнитологического общества и широкой общественности по случаю "Международного дня водноболотных угодий" в Национальном парке "Гызылагадж" прошло мероприятие научно-информационного характера.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минэкологии и природных ресурсов, по окончании семинара, посвященного таким темам как значение особо охраняемых природных территорий Азербайджана, охрана редких видов птиц и развитие "птичьего" туризма, для участников мероприятия была создана возможность понаблюдать за птицами по маршруту миграции перелетных птиц "Турак" и "Бала Дениз", а также ознакомиться с "Туристическим информационным центром", созданным в парке.

Целью мероприятия, проведенного под девизом "Защитим наших птиц", стало изучение состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, их популяции, содействие развитию "орнитологического туризма" и повышение внимания к вопросу сохранения природного наследия.

Отметим, что "Конвенция о водноболотных угодьях, имеющих международное значение в качестве местообитания водоплавающих птиц" была подписана второго февраля 1971 года в иранском городе Рамсар. С 25 мая 2001 года Аггельский, Большой и Малый Гызылагаджские заливы были включены в "Рамсарский список" Конвенции в качестве водноболотных угодий, имеющих важное значение. В Азербайджане имеются свыше 200 000 гектаров водноболотных угодий, на территориях которых в сезон зимовья и миграции собираются около 100 тысяч различных видов птиц.