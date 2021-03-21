Lufthansa возобновит полеты из Германии в Азербайджан

Lufthansa с 1 июня намерена возобновить регулярные прямые рейсы по маршруту Франкфурт-Тбилиси-Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение авиакомпании, полеты будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, что карантин в Азербайджане продлен до 1 июня.