https://news.day.az/tourism/1327454.html Lufthansa возобновит полеты из Германии в Азербайджан
Lufthansa возобновит полеты из Германии в Азербайджан
Lufthansa с 1 июня намерена возобновить регулярные прямые рейсы по маршруту Франкфурт-Тбилиси-Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение авиакомпании, полеты будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Напомним, что карантин в Азербайджане продлен до 1 июня.
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