Некоторые термальные курорты Италии (R)

ТЕРМАЛЬНЫЕ ПАРКИ О.ИСКЬЯ

Искья - крупнейший из островов Неаполитанского залива. Ее называют "зелёным островом" благодаря буйной растительности, царящей меж скал, виноградникам, дубовым и каштановым рощам. Эта потрясающая природа служит естественным фоном для уникальных термальных зон с минеральной водой, с горячей или очень горячей водой, термальными или гипертермальными источниками. Остров представляет собой мозаику невероятных термальных парков, расположенных всего в двух шагах от моря. Экзотические растения и сады чередуются с термальными купальнями и бассейнами с морской водой, саунами, СПА-салонами, которые превращают Искью в уникальный центр отдыха.

Искья является столицей европейского термального туризма: 103 термальных источника, 69 фумарол (зон выделения горячих газов), более 300 термальных курортов. История бальнеотерапии на Искье насчитывает тысячи лет, а целебные свойства ее источников и по сей день привлекают сюда тех, кто жаждет релакса, ухода и оздоровления на фоне великолепных природных пейзажей.

Вулканическая активность в недрах острова превращает его в живительную и щедрую землю с роскошной природой. В этом чарующем средиземноморском ландшафте разбросаны термальные парки, которые сделают ваше пребывание на острове незабываемым.



Сады Посейдона, расположенные на муниципальной территории Форио в живописной бухте Читара, насчитывают 22 бассейна с термальной водой от 16 до 40°C, которая бьет из-под земли.

Это самый настоящий термальный рай площадью более 60.000 кв.м, простирающийся до самого моря, где посетители могут воспользоваться прекрасно оборудованным пляжем.

В Лакко-Амено можно провести целый день, купаясь в источниках Гидротермального парка Негомбо; в парке есть чудесные зоны релакса, утопающие в тропической зелени.

Здесь можно совершить специальный "маршрут Кнайпа", на протяжении которого горячие ванны чередуются с холодными, что стимулирует кровообращение, а также многочисленные прочие термальные бассейны различной температуры, приносящие расслабление, ощущающееся по нарастающей после каждого погружения. В августе по вечерам в парке проводятся музыкальные шоу и выступления кабаре.



Восточнее, в местечке Казамиччола, находится Термальный парк Кастильоне с 10 большими термальными бассейнами от 30 до 40°C и олимпийским бассейном с морской водой. Комплекс входит в состав роскошного парка, в котором растут мачтовые сосны.

Рядом, в Искья-Понте, можно посетить живописные Сады Эдема. Парк расположен в панорамной точке, близ Арагонского замка. На его территории имеется четыре бассейна, утопающих в буйной растительности. Оздоровительные комплексы расположены и далее к югу, на территории муниципалитета Барано-д'Искья, в Буонопане, где находится Источник нимф Нитроди, славящийся своими целебными среднеминерализованными гипотермальными водами. Этот источник был знаменит уже в античную эпоху (III в. до н.э.).

В термальном парке Афродиты и Аполлона в Сант'Анджело-Искья с более чем 12 термальными бассейнами имеется сауна, расположенная внутри естественного грота. Незабываемым станет визит на пляж Ле-Фумароле, обязательный этап для любителей песочных ванн.

Тур под лозунгом "Обрести форму" завершается в Серрара-Фонтана, где можно посетить высеченные в скале живописные Термы Каваскура. Водопады, термальные источники плещутся в туфовых ваннах, даря ощущение комфорта и оздоровления всем, кто в них погружается.

На Искье путешественники могут сочетать оздоровительный и морской отдых, пребывание на природе и занятия спортом, и, конечно же, наслаждение хорошей кухней и вином в течение всего пребывания.

Как доехать:

На теплоходе и на пароме из Мерджеллина, Неаполь/Беверелло, Поццуоли.

Судоходные компании:

SNAV http://www.snav.it/, Caremar http://www.caremar.it/index.php/it, Medmar http://www.medmargroup.it, AliLauro http://www.infoischiaprocida.it/

http://www.infoischiaprocida.it/

ТЕРМЫ БОРМИО

Для тех, кто хочет провести отпуск в контакте с природой, в атмосфере оздоровления и расслабления, не упуская при этом возможность позаниматься спортом на открытом воздухе, Бормио - идеальное место.

Кому бы не захотелось часами расслабляться в теплой воде, богатой целебными свойствами, любуясь захватывающими дух пейзажами? В Бормио всё это возможно!

Великолепный городок Бормио, через который протекает река Адда и горный поток Фродольфо, раскинулся среди лугов Вальтеллины.

Благодаря своему уникальному расположению рядом с перевалом Стельвио и у подножия вершин Ортлес и Чеведале, он прославился не только как термальный, но и как горнолыжный курорт.

Термы и источники

Термальные воды Бормио считаются настоящим природным чудом: температура воды здесь варьируется от 37 до 41 градуса, однако поступает она из мест, практически вечно покрытых снежным покровом: с горы Ортлес.

Всего здесь девять источников: Плиниана, Сан-Мартино, Арчидукесса, Кассиодора, Дзампилло-деи-Бамбини, Остроготи, Нибелунджи, Сан-Карло и Чинглачча.

Эти термальные источники питают три курорта: Термы Бормио в коммуне Бормио, комплекс Баньи-Векки и Гранд Отель Баньи-Нуови в соседней коммуне Вальдидентро.

Термы Бормио были известны уже во времена Древнего Рима: Плиний в своей "Естественной истории" упоминает этот альпийский городок.

Ещё большее значение имеет послание писателя Аурелио Кассиодоро, секретаря остготского короля Теодориха, в котором он приглашает одного дворянина посетить воды Бормио, знаменитые своими терапевтическими свойствами. Это было в VI веке, прошло уже 1500 лет, но эти необыкновенные воды все еще сохраняют свои лечебные свойства, и туристы, обожающие эти места, каждый год приезжают сюда отдохнуть.

Лечебные свойства

Термы Бормио выводят токсины и снимают стресс.

Вода здесь обладает лечебными качествами и пригодна для лечения аллергических заболеваний и многих других патологий.

В многочисленных центрах и структурах предлагаются любые оздоровительные и эстетические процедуры, от традиционных до восточных, а также с использованием самых передовых современных технологий.

Бормио и окрестности

Здесь можно не только гулять на свежем воздухе или кататься на велосипеде по парку Стельвио, но и много что посмотреть. Начать можно с самого городка Бормио и его исторического центра.

Стоит побывать в близлежащих Ливиньо, Санта-Катерина-Вальфульва и Пассо-дель-Тонале - прекрасных местах, хорошо известных любителям лыж.

Можно совершать пешие прогулки и кататься на горном велосипеде по долине Вальдидентро, протянувшейся вдоль искусственных озер Канкано и Сан-Джакомо и достигающей истоков реки Адда. По дороге с панорамными видами мимо живописных башен Торри-ди-Фраеле можно доехать до озер, вода которых имеет удивительный оттенок, а вокруг лежат волшебные пейзажи.

Бормио - это также гольф, и сердце переполняется радостью, когда играешь на поле с 9 лунками на высоте 1250 метров над уровнем моря.

Бормио с его термами и многочисленными достопримечательностями, обрамленный великолепной природой Вальтеллины, - идеальное место для того, чтобы восстановить физические и душевные силы.

Как доехать

На поезде

Ближайший к Бормио железнодорожный вокзал - Тирано (30 км от Бормио).

В Тирано из Швейцарии идет железная дорога Бернина, историческая узкоколейка с панорамными видами (участок Ретийской железной дороги).

На автобусе

Автобусная компания MTBus (azienda di trasporti MTBus) организует несколько рейсов в день из аэропортов Бергамо и Милана.

Компания Аутолинее Перего (Autolinee Perego) осуществляет перевозки как с Главного вокзала Милана и с вокзала Тирано.

ТЕРМЫ САТУРНИЯ

Местечко Сатурния, расположенное в Тоскане неподалёку от Гроссето, считается лучшим термальным центром в мире, и поэтому привлекает огромное количество туристов, приезжающих с целью оздоровления.

Сатурния возвышается над волшебным пейзажем гроссетской глубинки среди туфовых валунов и зелёных равнин. Чтобы добраться до этих прекрасных мест, нужно проехать по характерным тосканским деревенским дорогам, с которых открываются незабываемые виды.

Сатурния, основанная пеласгами и бывшая впоследствии под управлением римлян, лангобардов и сиенцев, и сегодня сохраняет черты своего прошлого: остатки сиенских, этрусских и средневековых стен, кастеллум аквариум в Поджо-Мурелла и археологические раскопки со свидетельствами этрусской и римской эпох. Однако главной достопримечательностью этого тосканского местечка остаются термы, куда ежегодно съезжаются тысячи посетителей, которых привлекают целебные свойства серных источников.

За роскошным комплексом Терме-ди-Сатурния с курортом и престижным полем для гольфа, сразу за жилым центром, спрятались среди зелёных просек водопады Молино, расположенные около старой мельницы, и водопады Горелло, где температура воды достигает 37°C. Эта просторная зона полностью открыта для публики в любое время года.

Тем, кто приезжает сюда впервые, эти впечатляющие места кажутся несколько нереальными - возможно, потому, что, согласно легенде, они возникли от удара молнии во время ссоры Юпитера с Сатурном, или же по той простой причине, что они со всех сторон окружены волшебной природой Тосканы.

Любопытно

Пропускная способность источника в термах составляет примерно 800 литров в секунду. По химическому составу это щелочная сульфатно-бикарбонатная термальная вода. В ней также содержатся сероводород, углекислый газ и растворенные минеральные соли в соотношении 2,79 граммов на литр.

Поблизости

Стоит остановиться в Сатурнии хотя бы на две ночи, чтобы посетить близлежащие городки: Монтемерано, Манчано, Питильяно и Совану. Особенно прекрасен городок Питильяно, возвышающийся на туфовом утёсе в окружении глубоких оврагов, чьи дома выходят на откосы. Обязательно надо побывать в лежащем неподалёку Природном парке Маремма, заехать в Скансано, Мальяно и Альберезе.

Как доехать

На самолёте

От аэропорта Фьюмичино, Рим, 150 км; от аэропорта Пизы 220 км.

На поезде

От вокзала Гроссето (линия Милан-Рим) 60 км, от вокзала Орвьето (линия Милан-Рим (Milano-Roma)) 85 км.

https://www.termedisaturnia.it/ru

ТЕРМЫ В ПРОВИНЦИИ СЬЕНЫ

Природа, искусство, отдых и оздоровление: эта волшебная формула всегда привлекала многочисленных туристов.

В сьенской провинции существует множество общественных термальных источников с бесплатным доступом. Это самые настоящие оазисы отдыха и оздоровления, где можно насладиться великолепной панорамой и в то же время заняться собой.

Начать можно с Баньи-Сан-Филиппо, расположенных неподалёку от Монте-Амиата на территории охраняемой ЮНЕСКО долины Валь-д'Орча.

Здесь среди деревьев и скал возвышаются настоящие окаменевшие водопады. Вода, спускаясь в долину, попадает в Фоссо-Бьянко - источник в глубине леса, куда стекаются многочисленные горячие источники, и один за другим следуют естественные и искусственные бассейны. Символ этого места - Балена-Бьянка, самый впечатляющий из водопадов: огромный блок, похожий на рот китообразного, сформировался, благодаря отложениям минералов. Ещё больше зрелищности придаёт контраст между белым цветом, зеленью деревьев и оттенками термальной воды, которая смешивается с водой источника.

На границе провинции Сиены расположен Сан-Кашано-деи-Баньи с 42 термальными источниками, благодаря которым этот термальный комплекс занимает третье место в Европе по количеству воды.

Это место, известное ещё с античных времён (источники были открыты этрусками) очень любил император Октавиана Августа.

Сегодня многочисленные общественные бассейны, скрытые среди пышных лесов, и элегантные частные термальные центры и величественная природа привлекают в Сан-Кашано большое количество любителей здорового образа жизни.

Баньо-Виньони - ещё один прекрасный средневековый город. Его визитной карточкой является площадь с огромным термальным бассейном XVI века, уже не используемым по назначению, но сохранившим своё очарование.

Этот городок, расположенный на месте вулканического разлома, уже во времена этрусков стал популярным термальным центром. С вершины разлома расходится живописная система маленьких водопадов, по которым вода попадает в находящуюся внизу долину. Здесь кипящая вода собирается в естественные бассейны, приобретая волшебный кристально-чистый голубой цвет.

Наконец, на территории коммуны Монтичано находятся купальни Петриоло, расположенные на берегах водного потока Фарма, впадающего в реку Мерсе. Эти общественные купальни, упоминавшиеся Цицероном и Марциалом, находятся в излучине потока, и их воды, насыщенные сероводородом, достигают температуры 43º.

Примерно в XV веке в Петриоло был построен первый каменный термальный центр, и именно в эпоху Возрождения термы приобрели такой престиж, что здесь бывали некоторые члены семей Медичи и Гонзага.

Помимо общественных термальных купален, провинция Сиены также богата известными городами с великолепными частными термальными центрами: термы Кьянчано, Монтепульчано - прекрасных городков великолепной долины Вальдикьяна. Не стоит также забывать о городке Раполано и его курортах.

Эти волшебные края с их характерными ландшафтами вместе с живописной Сьеной, известной конным турниром Палио, объявлены наследием ЮНЕСКО.

Вся территория усыпана характерными средневековыми городами. На передний план выступает город Пьенца, исторический центр которого также внесен в список мирового наследия человечества.

В долине Вальдикьяна помимо Монтепульчано и Кьянчано неподалёку от одноимённого озера возвышается молчаливый уютный городок Кьюзи.

ТЕРМЫ СИЦИЛИИ

Сицилия богатa водой и подземной энергией. "Термальная Сицилия" - маршрут, который поможет открыть, возможно, малоизвестную, но полную очарования Сицилию. Великолепные города, предлагающие отдых на термальных источниках, восстанавливающих физическую и душевную энергию, могут похвастать художественными достопримечательностями, тысячелетней культурой и отменной кухней.

Термальная традиция Сицилии, известная уже во времена древних римлян, возникла благодаря интенсивной подземной деятельности Этны, одного из немногих действующих вулканов Европы. В 2013 году Этна была внесена в список наследия ЮНЕСКО.

Отправной точкой в путешествии по термальной Сицилии являются как раз склоны этого вулкана, на которых возвышается барочный город Ачиреале. В районе Санта-Венера-аль-Поццо расположен термальный парк, питающийся от серных пластов Этны. Это место знали еще древние греки, а римляне построили здесь термальный центр, который в XIX веке посещал сам Рихард Вагнер. В наши дни летом в термальном парке Ачиреале проводятся концерты классической и джазовой музыки, театральные и танцевальные представления.

Чуть выше по Ионическому побережью, недалеко от великолепной Таормины, находятся два городка, известные своими термальными курортами: Летоянни и Али-Терме. Воды Али-Терме использовались уже в XVI веке, но слава о городе разлетелась только через сто лет, благодаря упоминанию о посещении города Декартом в ходе его поездки по Италии с 1623 по 1625 год.

На Тирренском побережье расположены Термы Вильяторе, чьи богатые серой воды, в особенности воды источника Фонс-Венерис, используются также и для питья. Историки сообщают, что царица Трапезунда, желая насладиться целебными свойствами этой воды, оставила свои земли на востоке и повелела построить дворец рядом с этим источником.

Также в провинции Палермо на Тирренское побережье выходит курорт Термини-Имерезе, или древние Терме-Гимеренсис. Финикийцы и греки уже знали про целебные свойства этих вод, но именно римляне начали пользоваться ими, построив величественное здание, черты которого угадываются в здании XIX века Гранд-отеля-делле-Терме.

Между Палермо и Трапани расположен город Кастелламмаре-дель-Гольфо с курортом Терме-Седжестане. Источник, который, согласно легенде, создали нимфы, чтобы восстановить здоровье Геркулеса, находится у старинной мельницы близ Понте-Баньи. Касталламмаре-дель-Гольфо с прекрасным замком эпохи правления арагонской династии возвышается на одном из прекраснейших участков побережья Сицилии: неподалёку расположены холмы у города Калатафими, над которыми царит впечатляющий греческий театр Седжеста.

В южной части побережья Агридженто расположены города Монтеваго, чьи термы Акуа-Пиа утопают в зелени пышного парка, и Шакка - старейший термальный город острова. Согласно мифу, Дедал создал гроты, собирающие пары вулканической деятельности в недрах горы Кронио (горы Сан-Калоджеро). Шакка с ее историческим центром, узкими арабскими улочками, впечатляющей площадью Скандальято и портом поистине великолепна.

Не пропустите

На острове Пантеллерия, лежащем у юго-западного берега Сицилии, вас ждет также широкий выбор термальных курортов. Интересен грот Беникула в квартале Сибà, внутри которого через трещину в грунте выходит водяной пар температурой приблизительно 38°.

Популярен также серный источник на озере Спеккьо-ди-Венере; советуем посетить и курорты в естественных бассейнах вдоль побережья: бухта Гадир, грот Сатерия и бухта Никà.

Вулкано, самый южный из Эолийских островов, также славится термальными источниками: они очень популярны среди туристов, особенно в богатой серой зоне Байя-ди-Леванте, где из недр вырывается обладающая целебными свойствами грязь.