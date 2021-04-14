https://news.day.az/tourism/1334006.html Политической подоплёки в решении России по полётам нет - Чавушоглу
Политической подоплёки в решении России по полётам нет - Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу полагает, что в решении Москвы приостановить авиасообщение с Анкарой политического подтекста нет.
Как сообщает Day.Az, глава МИД заявил: "Я не вижу политического подтекста в этом решении".
В то же время он отметил, что такое решение будет иметь негативные последствия для турецкого туристического бизнеса.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.
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