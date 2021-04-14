Политической подоплёки в решении России по полётам нет

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу полагает, что в решении Москвы приостановить авиасообщение с Анкарой политического подтекста нет.

Как сообщает Day.Az, глава МИД заявил: "Я не вижу политического подтекста в этом решении".

В то же время он отметил, что такое решение будет иметь негативные последствия для турецкого туристического бизнеса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией.