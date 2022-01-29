Стамбул претендует на звание лучшего туристического направления в Европе

Сеть устойчивого туризма Еврокомиссии (EDEN) включила Стамбул в список кандидатов на звание лучшего туристического направления в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Наряду со Стамбулом в списке значатся такие европейские города, как Лондон, Рим, Амальфитанское побережье, Афины, остров Крит, Вена, Грац, Бавария, Неймеген, Прага, Марбелья, Лювен, Люцерн, Лахти, Клонакилти, Любляна и Орадя.

Голосование продолжается до 10 февраля по адресу: https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2022.

Победитель будет назван в тот же день вечером.

EDEN избирает лучшее туристическое направление ежегодно с 2009 года.

В 2021 году в список кандидатов на звание лучшего направления в Европе попала турецкая Каппадокия. Победителем прошлогоднего конкурса стал португальский город Брага.