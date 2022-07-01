В стене популярного у туристов бара в Ницце нашли останки замурованного человека

Менеджер бара L'Atrium в Ницце был арестован по подозрению в убийстве человека, после того, как в стене винного погреба заведения нашли замурованные человеческие останки. Об этом пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бар L'Atrium популярного среди туристов французского города был закрыт в среду, 29 июня, после сообщения об обнаружении тела неизвестного мужчины в стене винного погреба заведения. Правоохранительные органы арестовали менеджера по подозрению в убийстве. По данным источников в полиции, сотрудник признал свою вину - он рассказал, что совершил злодеяние после ссоры, и таким образом хотел скрыть улики.

Отмечается, что прокуратура начала расследование дела об исчезновении человека на европейском курорте, чья личность не раскрывается, в сентябре прошлого года. В погребе бара L'Atrium внимание следователей привлекли пятна крови, а в результате более тщательного обыска и было обнаружено разлагающееся в стене тело.

Новость вызвала настоящий шок у постоянных посетителей заведения и жителей Ниццы, так как бар славился своей дружелюбной атмосферой и был популярным местом среди туристов. Так, некоторым пользователям сети случай напомнил сюжет хоррор-фильма. "Представьте, сколько людей успело в этом баре выпить коктейль или пропустить бокальчик пива, пока рядом с ними находился труп. С ума сойти!", - написали они.