Популярная пляжная страна смягчила правила въезда

Власти еще одной латиноамериканской страны, Перу, отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев с 1 ноября. Об этом сообщает Travel Off Path, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно обновленным протоколам, въезжающие в популярную пляжную страну отечественные туристы больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, ПЦР-тесты, а также проходить карантин.

Кроме того, сняты все ограничения, связанные с перемещением внутри страны. Теперь отдыхающие снова смогут свободно путешествовать по республике. Отмечается, что Перу стала последней южноамериканской страной, снявшей все ограничения для иностранцев.