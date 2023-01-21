Запущен новый туристический ж/д экспресс Карс-Эрзурум

Туристический экспресс-состав по маршруту Карс-Эрзурум совершит свой первый рейс в субботу, 21 января. Об этом сообщает в пятницу Министерство транспорта и инфраструктуры Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В ведомстве отметили, что новый ж/д маршрут запущен в целях стимулирования туризма в Анатолии на фоне роста интереса к туристическому "Восточному экспрессу", курсирующему уже несколько лет между Анкарой и Карсом.

Туристический экспресс Карс- Эрзурум удовлетворит растущий спрос на путешествия и во время зимних каникул, уверены в министерстве.

"Туристический экспресс будет следовать по маршруту Карс-Эрзурум ежедневно вплоть до 31 января, а с в февраля экспресс будет осуществлять рейсы только по выходным. Время отправления экспресса из Карса - 07:20, прибытия в Эрзурум - 11:10. Поезд из Эрзурума отбывает в 14:55, прибывая в пункт назначения в Карсе в 18:45. Маршрут поезда предусматривает остановку на станции Сарыкамыш", - говорится в сообщении.

Туристический экспресс рассчитан на 234 человека. Билеты можно будет приобрести через Интернет, мобильные приложения и в кассах ж/д вокзалов.