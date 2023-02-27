ЕС отложил тотальное сканирование всех въезжающих туристов до 2024

Цифровизация въезда в Евросоюз снова откладывается: введение тотального биометрического сканирования туристов на границе шенгенских стран ожидается не ранее 2024 года, при этом не указаны ни точная дата, ни точный месяц запуска системы въезда и выезда. О переносе сообщил портал Schengenvisainfo, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Запуск Европейской системы информации и авторизации поездок (ETIAS) планировался еще до наступления пандемии коронавируса, основной целью новшества Еврокомиссия называла "укрепление внутренней безопасности", противодействие нелегальной миграции, предотвращение трансграничной преступности и терроризма.

Задержка даты развертывания ETIAS произошла молча и без какого-либо предварительного объявления для СМИ или общественности: Комиссия ЕС просто изменила дату на своем официальном сайте по миграции и внутренним делам на 2024 год вместо ноября 2023 года, как это было раньше. Причины переноса тоже не озвучены.

"Ожидается, что Европейская система информации и авторизации для поездок (ETIAS) начнет функционировать в 2024 году", - говорилось на сайте в разделе часто задаваемых вопросов, касающихся даты вступления ETIAS в силу. На сайте Комиссии ЕС по миграции и внутренним делам качестве официального веб-сайта ETIAS теперь указаны такие платформы, как travel-europe.europa.eu/etias_en в и travel-europe.europa.eu/ees_en как официальный сайт системы въезда и выезда (EES). Последний также должен был вступить в силу в мае 2023 года, но он был отложен на конец года, а теперь точная дата развертывания EES также остается неизвестна.

Согласно раннему заявлению Комиссии, Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и система въезда-выезда (EES) должны произвести революцию в поездках в страны блока и обратно, поскольку системы намерены не только собирать все биометрические данные о туристе, фиксировать его отпечатки пальцев в аэропортах, морских портах и наземных контрольно-пропускных пунктах, но и передавать их соответствующим государственным органом. Системы будут использоваться для регистрации путешественников из третьих стран каждый раз, когда они пересекают внешнюю границу ЕС.

Предполагается, что базы данных ETIAS и EES взаимодополняемы, т.е. они будут взаимодействовать друг с другом в режиме реального времени, поэтому без труда выдадут отказы во въезде, если таковые были, более эффективно вычислят лица, просрочившие пребывание в странах шенгена, а также случаи мошенничества с документами и удостоверениями личности.

Ожидается, что ETIAS затронет 1.4 млрд туристов из более чем 60 разных стран мира, которые в настоящее время посещают 27 стран Шенгенской зоны без необходимости получения краткосрочной визы, в том числе американцев, британцев, албанцев, киви (новозеландцы), канадцев и др.