Турист нашел в парке алмаз и назвал его в честь невесты

В США турист приехал в государственный парк "Алмазный кратер" в штате Арканзас, нашел коричневый алмаз весом 7,46 карата и назвал его в честь невесты. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Arkansas State Parks.

Жюльен Навас из Парижа, Франция, прилетел в США, чтобы увидеть запуск ракеты Vulcan Centaur американской компании United Launch Alliance на мысе Канаверал, штат Флорида. После этого он вместе с другом отправился осматривать достопримечательности Нового Орлеана, штат Луизиана. Во время путешествия мужчина узнал о всемирно известном государственном парке Арканзаса "Алмазный кратер". Так как раньше Навас занимался поисками золота и аммонитов, то решил, что должен посетить парк и попытать удачу.

11 января он купил билет, чтобы попасть на территорию парка, арендовал оборудование и отправился на поиски алмазов. Погода в тот день была дождливой. Дожди, по словам управляющего "Алмазного кратера", смывают грязь и позволяют посетителям находить драгоценные камни у поверхности земли. Благодаря этому Навас смог обнаружить несколько минералов.

Когда он отнес находки специалистам парка, то узнал, что среди них есть коричневый алмаз весом 7,46 карата. Драгоценный камень насыщенного шоколадно-коричневого цвета и округлой формы был размером с жевательную конфету. Навас пришел в восторг, когда осознал, что ему улыбнулась удача. "Я так счастлив! Все, чего я хочу, - это рассказать невесте о том, что я нашел", - заявил француз.

Навас решил назвать свою находку алмазом Карин, в честь своей возлюбленной. Он надеется, что из драгоценного камня получится сделать два бриллианта. Один он подарит невесте, а другой - дочери.

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