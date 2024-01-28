На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов
Посольство США заявило об опасности отдыха на Багамских островах после череды убийств туристов. Предупреждение опубликовано на сайте дипломатического представительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"С начала 2024 года в Нассау произошло 18 убийств", - указывается в заявлении дипмиссии.
Согласно информации посольства, жертвами местных бандитских группировок стали путешественники, приехавшие из других стран.
"Убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах", - предупредили в диппредставительстве.
Из-за опасности ситуации дипломаты порекомендовали быть особенно осторожными в восточной части столицы Багам - Нассау.
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