Япония введет ограничения для посетителей популярной достопримечательности

Власти Японии решили ввести ограничения для посетителей одной из своих главных достопримечательностей - горы Фудзи. Об этом пишет Travel and Leisure Asia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что с 1 июля туристам придется платить за восхождение по популярной тропе Есида, расположенной в северной части горы. Размер платы будет известен в феврале 2024 года.

Также стало известно о введении дневного лимита на количество посетителей - не более 4000 человек. Более того, подъем будет запрещен с 16:00 до 02:00.

По данным издания, подобные ограничения связаны с резким ростом числа туристов, что привело к скоплению мусора и травмам среди неопытных путешественников.

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