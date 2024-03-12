Boeing провалил более половины проверок регулятора США

Компания Boeing не смогла пройти 33 из 89 проверок Федерального управления гражданской авиации США (FAA), вызванных январским инцидентом с потерей части фюзеляжа самолетом 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила газета The New York Times проанализировав данные FAA.

Проверки шли на протяжении шести недель и затронули как Boeing, так и компанию Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляж для Boeing 737 MAX. Отмечается, что Boeing прошла 56 из 89 проверок. В фокусе внимания аудиторов были "многие части 737 MAX, включая крылья и ряд других систем", а также понимание сотрудниками принципов контроля качества продукции. Проверки выявили 97 случаев несоответствия производственным нормам.

Spirit AeroSystems не прошла 7 из 13 проверок. Из документов FAA следует, что его представители видели, как механики Spirit AeroSystems использовали гостиничный ключ-карту для проверки уплотнения двери, а также как жидкое мыло использовалось "в качестве смазки в процессе подгонки" при работе с уплотнением.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Самолет производится корпорацией Boeing с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю гражданского авиастроения, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный самолет.

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