Стюардесса выпала из самолета, открыв дверь перед взлетом

Стюардесса в Англии выпала из самолета, открыв дверь перед взлетом, пишет Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в аэропорту Ист-Мидлендс. Бортпроводница открыла дверь самолета, полагая, что трап все еще находится на месте, однако его там не оказалось. Не посмотрев под ноги, женщина сделала шаг и пролетела вниз несколько метров.

Пострадавшую доставили в Ноттингемский королевский медицинский центр для лечения. Текущее состояние ее здоровья остается неизвестным. По словам свидетелей, стюардесса в результате падения получила сильные травмы.

Отдел расследования авиационных происшествий приступил к изучению инцидента.

"Мы выражаем бортпроводнице свои наилучшие пожелания и будем содействовать расследованию".

На данный момент компания TUI не предоставила комментариев относительно происшествия.