Пакистанец попал в книгу рекордов благодаря арбузам - ВИДЕО

9 мая 2018 12:14

Пакистанец по имени Рашид Насим за 60 секунд умудрился уничтожить головой 51 арбуз, тем самым побив мировой рекорд. До него, рекордсмену Тафзи Ахмеду удалось разбить 43 арбуза, то есть на восемь меньше, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

И это не единственная его способность. Насим расколол ладонью 281 грецкий орех за 60 секунд, и побил рекорд индийца Прабхакара Редди, который уничтожил всего навсего 251 орех.

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Пакистанец попал в книгу рекордов благодаря арбузам

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