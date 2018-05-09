Пакистанец попал в книгу рекордов благодаря арбузам - ВИДЕО

Пакистанец по имени Рашид Насим за 60 секунд умудрился уничтожить головой 51 арбуз, тем самым побив мировой рекорд. До него, рекордсмену Тафзи Ахмеду удалось разбить 43 арбуза, то есть на восемь меньше, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

И это не единственная его способность. Насим расколол ладонью 281 грецкий орех за 60 секунд, и побил рекорд индийца Прабхакара Редди, который уничтожил всего навсего 251 орех.

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