Пакистанец попал в книгу рекордов благодаря арбузам - ВИДЕО
9 мая 2018 12:14 259
Пакистанец по имени Рашид Насим за 60 секунд умудрился уничтожить головой 51 арбуз, тем самым побив мировой рекорд. До него, рекордсмену Тафзи Ахмеду удалось разбить 43 арбуза, то есть на восемь меньше, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
И это не единственная его способность. Насим расколол ладонью 281 грецкий орех за 60 секунд, и побил рекорд индийца Прабхакара Редди, который уничтожил всего навсего 251 орех.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
10:30 879