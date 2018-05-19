Королевский лайфхак: как принц Гарри научил жарить бекон известного шеф-повара
Принц Гарри может смело добавить к своему титулу гордое звание "мастера по приготовлению бекона". Будущий муж Меган Маркл преподал практический урок кулинарии своему личному шеф-повару, когда ему было всего 10 лет, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Шеф-повар Даррен Макгрэди, который готовил для британской королевской семьи в течение 15 лет, рассказал изданию Popsugar следующую историю:
"Я помню, как Гарри вернулся из Америки - они были в одном из тематических парков - и он пришел на кухню вместе с принцессой Дианой. Это было время завтрака. Он сказал: "Если взять бекон, положить его на бумажное полотенце и поставить в микроволновую печь, он станет хрустящим и очень вкусным". Я ответил: "Да что ты знаешь? Тебе же лет 10! Ты понятия не имеешь, как его готовить".
"Когда он ушел, я попробовал, и это сработало", - продолжил шеф-повар. "Принц Гарри научил меня делать самый вкусный бекон. Можете ли вы представить себе маленького Гарри, обучающего опытного шеф-повара на кухне? Теперь я знаю, что он профессионал в кулинарии".
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