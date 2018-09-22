Невероятные изобретения Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи ратовал за гуманизм и мирное использование науки, но зарабатывал на жизнь инженерным делом. В его арсенале эскизы торпеды, танка и даже пулемета. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям его самые интересные изобретения.

Штопорная торпеда

По иронии судьбы одна из главных военных разработок Леонардо да Винчи сегодня служит в самых миролюбивых целях на кухне, в качестве штопора. Средневековая торпеда по задумке гения вкручивалась в обшивку корабля и разрывала ее. Операция была сугубо подводной. Возможно, в дополнение к снаряду Леонардо разрабатывал устройства, позволяющие человеку долгое время находиться под водой - прототип акваланга и подводную лодку.

Подводная лодка

К 1502 году относится чертеж Леонардо, на котором специалисты видят проект подводной лодки. Причина того, что первые подводные суда появились лишь спустя три столетия, в XVIII веке, кроется в миролюбии гения. Он сопроводил свой чертеж следующим комментарием: "С помощью приспособлений люди получат возможность оставаться под водой в течение определенного времени... Я не публикую и не разглашаю мой метод по причине злобной природы людей, которые занялись бы предательскими убийствами на дне морей, разрушая корабли и топя их вместе с командой".

Пулемёт

Исследователи да Винчи говорят, что основным его инженерным кредо было уменьшение роли человеческого фактора во время боя. Чем больше операций выполняет механизм, тем меньше вероятность ошибки. Именно Леонардо пришла мысль сконструировать систему наведения, что, по словам исследователя Касса Этьена, увеличило точность попадания в 10 раз. До той поры в ходе стрельбы из пятнадцати выстрелов лишь один достигал цели. Чтобы навсегда избавиться от принципа "стрелять из пушки по воробьям", изобретатель создал машину, напоминающую по функциям современный пулемет. Техника того времени не доросла еще до быстрой пальбы из одного ствола, поэтому скорость заменялась количеством. Да Винчи предложил собрать по 11 мушкетов на трех досках и соединить их вместе. Задумка состояла в том, что пока одни стреляют, другие перезаряжаются.

Танк да Винчи

По-другому его называют "боевой повозкой". Она выглядела как круглая, со всех сторон закрытая машина, которая приводилась в движение силой семерых людей. Изначально планировалось использовать лошадей, но изобретатель быстро отказался от этой идеи, так как животные, скорее всего, стали бы паниковать в замкнутом пространстве. "Танк" Леонардо не просто должен был давить противника, но и расстреливать его. Для этого по всей окружности машины располагались мушкеты. К счастью, как и большинство изобретений Леонардо, "танк" остался только на бумаге.

Паровая пушка

Пушечный ствол, представляющий собой медную трубу, одним концом помещался в печь. В противоположный конец помещали ядро. Как только труба достаточно нагревалась, в специальную камеру за ядром вспрыскивали воду. Задумка состояла в том, что испаряющаяся вода заменяла порох и выталкивала ядро. Неизвестно, по каким причинам это оружие не оценили в XVI веке, но студенты Массачусетского технологического института и эксперты передачи "Разрушители мифов" подтвердили - пушка была жизнеспособной.

Эспрингаль

Последнее военное изобретение в нашем списке - катапульта "эспрингаль" (или "спрингальд"). В переводе это означает "скакун", "попрыгун", что полностью соответствует сути оружия. Согласно проекту да Винчи, это торсионная машина, которая работает по принципу действия натянутой резинки. Упругий рычаг натягивался веревкой, которую затем резко отпускали, - снаряд (камень в специальном мешочке) улетал к противнику. В отличие от традиционной римской катапульты Онагр, спрингаль не прижился. Он слишком уступал последнему в силе и дальнобойности.

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