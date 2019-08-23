Афганская девочка с зелеными глазами стала знаменитой на весь мир благодаря фотографии, сделанной журналистом Стивом Маккарри в лагере афганских беженцев в Пакистане в 1985 году. Ее имя на тот момент не было известно, и на обложке National Geographic она была названа просто "афганской девочкой". Ей было около 12 лет. Фотография была много раз перепечатана и вошла в топ-100 лучших фотографий XX века. За красоту ее прозвали "Афганской Моной Лизой".

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Все годы, прошедшие со времени снимка, фотограф получал множество писем от людей со всего света: люди хотели выслать девочке денег, удочерить ее или жениться на ней.

В 2002 команда National Geographic отправилась в Афганистан, чтобы найти героиню снимка. Женщину по имени "Цветочный шербет" - Шарбат Гула - они обнаружили в удаленной части Афганистана. Ей было около 30 лет (она не знала свой точный возраст). Ее личность подтвердила биометрия по радужной оболочке глаз. По разрешению мужа Гула сфотографировалась снова, подняв паранджу.

Оказалось, что Гула родилась в пуштунской семье и ее родители были убиты в ходе атаки советских боевых вертолетов на их деревню в начале 1980-х годов. С оставшейся семьей Гула оказалась в лагере беженцев на границе с Пакистаном, где и был сделан знаменитый снимок. Примерно через 5 лет после фотоснимка она вышла замуж за пекаря. К 2002 году у нее было три дочери, четвертая умерла после рождения. В 2016 году Гула была депортирована из Пакистана в Афганистан по подозрению в подделке удостоверения личности. Правительство Афганистана пообещало позаботиться о самой знаменитой афганке XX века и ее семье. Вероятнее всего, женщина живет, не до конца осознавая, насколько известной является в остальном мире.

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