В Сети расходится смешное видео с худеющей кошкой, но вот что за ним кроется - ВИДЕО
Уморительное видео попало в Сеть и быстро набрало популярность. Ведь многие понимают, как иногда не хочется тренироваться, что бы ни говорили о пользе спорта другие, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Пухляшке по имени Синдерблок врачи прописали срочное похудение, поэтому каждый день она должна заниматься на беговой дорожке. Скорость минимальна, а на дно налита вода для облегчения движения, но котейка всё равно не в восторге от придумки ветеринаров, пишет Daily Mail.
Она возмущена и выражает протест всеми силами, и именно этот момент выложила Брита Киффни из Вашингтона, США, в "Инстаграме". Синдерблок забилась в угол, отказываясь заниматься, но из вежливости продолжает тренировать одну лапу. Видео мгновенно разлетелось по соцсетям, где интернет-пользователи посочувствовали пухлику.
На самом деле история Синдер не такая весёлая, как её видео. Предыдущие хозяева запустили котейку и принесли её на усыпление. Ветеринар - та самая Брита Киффни, когда увидела, что кошка не смертельно больна, отказалась делать укол и забрала пушляшку себе. Теперь за Синдер наблюдает профессионал, а перед котейкой впереди долгая дорога к похудению.
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