Созданы электронные солнцезащитные очки, которые переключаются в очки для чтения

На сайте KickStarter завершается сбор средств на выпуск очков 32°N. Разработчики описывают свое детище как "солнцезащитные очки, которые одним скольжением переключаются в очки для чтения", сообщает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Секрет очков - в наличии активной области, которая меняет оптическую силу под действием приложенного напряжения. Управление выполняется скользящим движением сенсору в дужке. Диапазон изменения - до +2 диоптрий. В мобильном приложении можно настроить конкретное значение, которое будут принимать линзы при включении. Чтобы выключить увеличение, достаточно провести по дужке в обратном направлении.

Минимальный взнос, позволяющий рассчитывать на получение очков, составляет 229 долларов. В настоящий момент уже собрано более 276 000 долларов, что более чем в 10 раз превышает первоначальную цель. Отгрузку очков авторы проекта обещают начать в апреле будущего года. В розницу очки планируется продавать за 449 долларов.