Ванга предсказала точную дату окончания пандемии

Ванга часто говорила о глобальной угрозе, которая начнет влиять на людей в 2020 году. По словам провидицы, "в зеркальном 2020 году над миром нависнет корона". Кроме того, провидица утверждала, что "угроза придет от желтых". Поклонники Ванги уверены, что речь шла о Китае, в котором обнаружили источник распространения COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на fedpress.ru.

Провидица уповала на день кричащего петуха - 21 марта 2022 года. По древнеславянскому гороскопу, в это время наступает весеннее равноденствие. При этом последователи Ванги считают, что надеяться на такой точный прогноз не стоит. Они утверждают, что речь шла про год Петуха - 2029-й, сообщают "Невские новости".