Пользователям умных часов начали массово диагностировать аритмию

Пользователя умных часов Pixel Watch от Google начали массово диагностировать аритмию из-за наличия в гаджете датчика для ЭКГ, отслеживающего сердечную активность. Об этом сообщает 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Владельцы Pixel Watch начали получать уведомления о нерегулярном сердечном ритме от приложения Fitbit. Пользователям предлагается подробнее изучить уведомление. Там же указано, когда данные анализировались в последний раз", - рассказали журналисты.

Отмечается, что фирменные часы от Google не имеют официальной настройки получения уведомлений о подозрении на аритмию. Описанная функция не имеется и на официальной странице Pixel Watch.

По версии журналистов, в Pixel Watch могли начать бета-тест функции, которая не была доступна при релизе гаджета. Подобные сообщения о подозрении на аритмию уже работают на устройствах других производителей.