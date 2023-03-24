Объяснена загадка ледяного астероида Оумуамуа

Ученые Калифорнийского университета и Корнелльского университета объяснили загадку межзвездного астероида Оумуамуа, который по необъяснимой причине отклонился от гиперболической траектории вокруг Солнца из-за негравитационного ускорения. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, причиной этого оказалось выделение водорода, когда астероид, имеющий некоторые признаки кометы, нагревался солнечными лучами, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одной из основных гипотез странного поведения астероида является выделение гиперлетучих молекул, таких как молекулярный водород, азот или угарный газ. Однако модели, которые рассматривают такую возможность, не соответствуют результатам наблюдений, которые не подтверждали дегазацию. Это заставило некоторых ученых рассматривать экзотические версии - например, что Оумуамуа является сверхтонким космическим телом, испытывающим на себе давление солнечного света, или даже инопланетным зондом.

В новой работе ученые предложили объяснение, согласно которому ускорение Оумуамуа связано с высвобождением захваченного молекулярного водорода, который образовался в результате термического воздействия на богатый водой ледяной объект. Оумуамуа изначально был ледяной планетезималью, которая облучалась высокоэнергетическими частицами при низких температурах во время своего межзвездного путешествия и нагревалась во время прохождения через Солнечную систему.

Когда лед сталкивается с высокоэнергетическими частицами, молекулярный водород (H2) образуется в изобилии и задерживается во льду. Космические лучи могут проникать в толщу льда на десятки метров, превращая четверть или большее количество воды в газообразный водород. Для кометы диаметром несколько километров выделение газа будет происходить из очень тонкой оболочки по сравнению с основной массой объекта, поэтому эффект может быть малозаметным. Однако Оумуамуа обладает небольшими размерами, поэтому выделение водорода производило достаточную силу для наблюдаемого ускорения.