Яд гремучих змей раскрыл тайны эволюции

Ученые из Университета Южной Флориды обнаружили неожиданные закономерности в развитии живых организмов, изучая яд гремучих змей. Оказалось,что в условиях изоляции некоторые змеи эволюционируют, формируя более простой и специализированный яд, а не более сложный, как считалось ранее. Работа опубликована в журнале Evolution, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследовательская группа во главе с доцентом Марком Маргресом и аспирантом Сэмюэлом Херстом исследовала 11 необитаемых островов в заливе Калифорния. Они собрали яд у 83 змей, чтобы понять, как состав яда связан с рационом и средой обитания.

"Мы ожидали, что на более крупных островах, где выше разнообразие видов, яд будет сложнее - ведь змеям приходится охотиться на большее число разных жертв. Но все оказалось наоборот", - пояснил Херст.

Ученые пришли к выводу, что насыщенная конкуренция и экологическая специализация ведут к эволюции более узконаправленного и эффективного яда. Это открытие бросает вызов традиционным представлениям об эволюции, согласно которым биоразнообразие должно способствовать развитию сложных адаптаций. Вместо этого выяснилось, что в условиях конкуренции животные могут эволюционировать в сторону специализации, снижая сложность своих адаптаций.

Результаты исследования предоставляют уникальные данные о влиянии изоляции и изменений в биоразнообразии на молекулярном уровне. Так как яд - важный компонент выживания, он служит идеальным индикатором для изучения эволюционных процессов.

Кроме того, работа имеет практическое значение: ученые начали проверку эффективности существующих мексиканских противоядий против уникальных ядов, найденных на островах. Это поможет обеспечить безопасность людей, если укусы все же произойдут.

"Наши результаты важны не только для изучения змей, но и для понимания того, как меняется жизнь на Земле, когда она сталкивается с изоляцией и утратой биоразнообразия", - подчеркнул Маргрес.