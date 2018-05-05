Сонный таксист попросил пассажира порулить, пока он спит - ВИДЕО
5 мая 2018 13:37 323
В Москве сонный водитель Uber попросил пассажира "порулить самому", пока он спит, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Мужчина вызвал такси из центра Москвы в район Коньково, однако на полпути поездка прервалась - водитель заявил, что дальше ехать просто не может. Таксист поинтересовался, есть ли у пассажира права, и когда получил утвердительный ответ, то предложил ему самому сесть за руль. В итоге пассажир сам довёз себя до дома, водитель до конца поездки не просыпался. Курьёзный случай описывает телеграм-канал Mash.
- Такой вот каршеринг получился, - комментирует пассажир.
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