Сонный таксист попросил пассажира порулить, пока он спит - ВИДЕО

5 мая 2018 13:37

В Москве сонный водитель Uber попросил пассажира "порулить самому", пока он спит, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Мужчина вызвал такси из центра Москвы в район Коньково, однако на полпути поездка прервалась - водитель заявил, что дальше ехать просто не может. Таксист поинтересовался, есть ли у пассажира права, и когда получил утвердительный ответ, то предложил ему самому сесть за руль. В итоге пассажир сам довёз себя до дома, водитель до конца поездки не просыпался. Курьёзный случай описывает телеграм-канал Mash.

- Такой вот каршеринг получился, - комментирует пассажир.

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Сонный таксист попросил пассажира порулить, пока он спит

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