Пассажир московского метро попытался скатиться по перилам и умер - ВИДЕО

В Москве пассажир метро умер в результате падения с перил лестницы, по которым он пытался скатиться. Инцидент произошел на станции "Бульвар Дмитрия Донского". Видеозапись с камер наблюдения опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как мужчина садится на перила, надеясь съехать по ним. Через мгновение он теряет равновесие и падает на платформу спиной вперед с высоты в несколько метров. Удар головой о мраморный пол стал для него смертельным, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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