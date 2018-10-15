В Испании зарегистрированы два новых рекорда Гиннеса

В Толедо недавно были установлены сразу два рекорда. В Книгу рекордов Гиннесса попало как самое большое "блюдо" иберийского хамона в ручной нарезке, так и самое большое количество его профессиональных нарезчиков в одном месте - 210 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовали представители ассоциации Embutidos España при сотрудничестве с мэрией Торрихоса в пользу местного сообщества поддержки страдающих рассеянным склерозом.

На главной площади городка "поставили на стол" закуску, которая весила более 500 кг (полтонны хамона). Тем самым был побит рекорд 2016 года, установленный в Толедо, - тогда было вручную нарезано 392 кг хамона в честь присвоения городу титула Гастрономической столицы Испании.

А в Торрихосе установили и второй рекорд. Здесь собралось 205 профессиональных нарезчиков иберийского хамона со всех уголков Испании и даже из-за границы. Совершенно бесплатно они 2,5 часа нарезали 210 знаменитых свиных ног.

Все вырученные от продажи хамона-рекордсмена средства пошли на научные исследования в Национальном медицинском центре лечения параличей в Толедо.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook